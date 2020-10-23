أمرابط يوضح حقيقة خلافه مع “الحلافي”

استنكر المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، نور الدين أمرابط، ما يُثار عن وجود خلافات بينه وبين المشرف العام على كرة القدم في ناديه، عبدالرحمن الحلافي.
ورد أمرابط، على مقطع فيديو نشره برنامج الديوانية، على حسابه بموقع تويتر، للإعلامي تركي السهلي يُشير خلاله إلى وجود خلاف بين أمرابط وعبدالرحمن الحلافي، قائلاً:”إذا لم يكن لديك أي شيء لتقوله فلا تخبر الناس بالأكاذيب على الهواء مباشرة”. وفق “أخبار 24”.
وأتم أمرابط رده موجهاً حديثه للإعلامي تركي السهلي قائلاً:” عار عليك.. في ديننا الأفضل أن تصمت بدلًا من الهراء”.
@turkialsahli If you dont have nothing interessting to say. Dont tell lies to the people live on TV 🤥Shame on you. In our religion its better to 🤐 then tell nonsense!! جمعة مباركة
— Nordin Amrabat (@NAmrabat53) October 23, 2020