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اخبار رياضية > أمرابط يوضح حقيقة خلافه مع “الحلافي”
23/10/2020   11:27 م

أمرابط يوضح حقيقة خلافه مع “الحلافي”

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استنكر المحترف المغربي في صفوف نادي النصر، نور الدين أمرابط، ما يُثار عن وجود خلافات بينه وبين المشرف العام على كرة القدم في ناديه، عبدالرحمن الحلافي.

ورد أمرابط، على مقطع فيديو نشره برنامج الديوانية، على حسابه بموقع تويتر، للإعلامي تركي السهلي يُشير خلاله إلى وجود خلاف بين أمرابط وعبدالرحمن الحلافي، قائلاً:”إذا لم يكن لديك أي شيء لتقوله فلا تخبر الناس بالأكاذيب على الهواء مباشرة”. وفق “أخبار 24”.

وأتم أمرابط رده موجهاً حديثه للإعلامي تركي السهلي قائلاً:” عار عليك.. في ديننا الأفضل أن تصمت بدلًا من الهراء”.

أمرابط يوضح حقيقة خلافه مع “الحلافي”

اخبار رياضية
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