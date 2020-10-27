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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: كورونا في مراحله الأخيرة وتوفير اللقاح بداية ديسمبر القادم
27/10/2020   6:59 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: كورونا في مراحله الأخيرة وتوفير اللقاح بداية ديسمبر القادم

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، اليوم (الإثنين)، أن فيروس “كورونا” في مراحله الأخيرة، لافتاً إلى أن لقاح الفيروس من الممكن توفره في بداية ديسمبر القادم.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إن هناك 44 لقاحا وصلت للمرحلة الثالثة بجانب اللقاح الروسي، مشيراً إلى أن الجهاز التنفسي يبدأ في الإصابة بعد أسبوع أو أسبوعين من إصابة الشخص بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 357 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 345232 حالة، وتسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي إلى 5313 حالة وفاة، فيما سجلت حالات التعافي 361 حالة، لترتفع إلى 331691 حالة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: كورونا في مراحله الأخيرة وتوفير اللقاح بداية ديسمبر القادم

أخبار محلية
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