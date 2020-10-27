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أخبار محلية > بُني قبل 700 سنة.. قصة “السد الحجري” بالرياض (فيديو)
27/10/2020   12:45 م

بُني قبل 700 سنة.. قصة “السد الحجري” بالرياض (فيديو)

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو يوثق تاريخ وقصة “السد الحجري”، الكائن ببلدة المصانع جنوب مدينة الرياض.

بُني السد قبل 700 عام، بعد نقطة التقاء واديي حنيفة والبطحاء، من الحجارة، وسُمي قديمًا “العراس”، ومع تطوير المدينة سُمي بـ”السد الحجري”.

ويبلغ عرض السد ثلاثة أمتار، وارتفاعه أربعة أمتار، وطوله 150 مترًا، وسُميت البلدة بالمصانع لكثرة الصُنوع فيها، وبينها السد. وفق “أخبار 24”.

ويضم موقع السد حاليًا متنزهًا بحريًا، يشتمل على بحيرة تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، وبعمق مترين.

ويضم المتنزه ممرات للمشاة بطول 4,5 كيلومتر، وجلسات للمتنزهين حول البحيرة، وعدداً كبيراً من الشجيرات والأشجار الصحراوية وأشجار النخيل، ويعد مقصدًا متميزًا للزورا خاصةً مع دخول الوسم واعتدال الأجواء.

بُني قبل 700 سنة.. قصة “السد الحجري” بالرياض (فيديو)

أخبار محلية
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