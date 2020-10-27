تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، هتان باهبري، وأمير كردي، عن مواجهة أبها، بعد تعرضهما للإصابة بكدمة في الركبة أجبرتهما على الغياب عن الحصة التدريبية الأخيرة والبقاء في العيادة الطبية.
وتتجدد مواجهة الهلال مع نظيره أبها، غدًا الثلاثاء، بعد أقل من من أسبوع على تعادلهما في دوري المحترفين؛ وتأتي هذه المرة لحساب نصف نهائي كأس الملك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وشرح المدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو، خلال الحصة التدريبية الأخيرة عبر اجتماع مرئي النهج التكتيكي للفريق خلال المباراة، وفرض بعد الاجتماع عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية، اختتمها بمناورة، بحضور رئيس النادي فهد بن نافل.
وفق “أخبار 24”.