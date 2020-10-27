سبق طبي.. فريق سعودي يكشف عن سلوك لفيروس كورونا يضر بأنسجة القلب

كشف استشاري تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية، الدكتور عبدالله العبدالقادر، تفاصيل اكتشاف فريق سعودي لسلوك لفيروس كورونا، يتمثل في تدمير أنسجة نبض القلب البشري.
وأوضح، خلال حديثه لـ”نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أنه تم رصد حالة فريدة من الإصابة بكورونا، استهدف خلالها الفيروس التاجي الجهاز النابض للقلب وتوصيلاته الكهربائية الدقيقة، لتكون بذلك الحالة الأولى عالميًا.
وأشار إلى أن المصابين الذين يعانون أعراضا تنفسية وقلبية لفيروس كورونا، تتراوح نسبتهم من 10 إلى 15%، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من المرضى عادة ما تعاني ضيقا في الشرايين التاجية أو نقصا في نسبة الأكسجين أو التهابا في العضلة.
وذكر أن الحالة المرصودة، والتي أقرتها مجلة كوريس الطبية الأمريكية الأولى على مستوى العالم، لم تتضمن أي أعراض أخرى للفيروس بخلاف مهاجمة الأنسجة النابضة للقلب، مشبهًا استهداف الفيروس لأنسجة النبض بالقلب بمهاجمة العاصمة في الحروب. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن معرفة مثل هذه المعلومات تمثل أهمية كبيرة للباحثين، خاصة أنها ستفلت أنظارهم إلى هذه الانتقائية الواضحة للفيروس التاجي، والتي وصفها بأنها الأخطر على مستوى كافة الأعراض التي يسببها كورونا.
فيديو | اكتشاف من فريق سعودي لسلوك مريع لـ #كورونا في القلب.. والدكتور عبدالله العبدالقادر يوضح أهمية الاكتشاف #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/5qAqO5sXr4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2020