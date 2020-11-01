بالفيديو.. هكذا استعدت الفنادق لاستقبال أولى دفعات المعتمرين القادمين من الخارج

استعرضت وزارة الحج والعمرة جانبا من استعداداتها لاستقبال أول دفعة من المعتمرين القادمين من خارج المملكة، والتي من المقرر وصولها غدًا الأحد.
وأوضح المسؤول في الإدارة العامة للخدمات والإسكان، عمر مندورة، خلال مقطع فيديو، مراحل استقبال المعتمرين وتسكينهم في الفنادق، حيث أكد أنه فور وصولهم المطار سيتم إجراء تسجيل دخولهم الفندق، ثم يتم تعقيم حقائبهم فور وصول الحافلات إلى الفندق ثم إرسالها إلى الغرف.
وذكر أن المعتمرين سوف يحصلون على كافة الخدمات في الغرف خلال فترة العزل الصحي، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، مؤكدًا أنه تم وضع عدد من نقاط الفحص الحراري فور الدخول إلى الفندق، بالإضافة إلى علامات أرضية تنظم عملية التباعد الجسدي. وفق “أخبار 24”.
وتستعد المملكة لاستقبال أولى دفعات المعتمرين من الخارج بعد جائحة كورونا في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
🎥
غدًا تبدأ المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة تدريجيًا وستصل أول دفعة من المعتمرين من خارج المملكة بإذن الله .. وهنا نرى جانب من الاستعدادات الاحترازية في الفنادق المؤهلة لاستقبال ضيوف الرحمن… نسأل الله أن يتقبل من عباده #تطبيق_اعتمرنا pic.twitter.com/0qO0NTpxag
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) October 31, 2020