نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “السبر” يوضح حكم قراءة القرآن من الجوال في الفرائض والنوافل
01/11/2020   6:43 ص

بالفيديو.. الشيخ “السبر” يوضح حكم قراءة القرآن من الجوال في الفرائض والنوافل

+ = -
1210

أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال في الفرائض والنوافل.  

وقال السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز القراءة من الجوال في الفرائض إذا كان المُصلي لا يحفظ شيئاً من القرآن الكريم، منوهاً إلى أن الأولى في الفريضة عدم كثرة الحركة. 

وأضاف أن القراءة من الجوال في صلاة النوافل تجوز أيضاً، فقد ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كان يُصلي بها غلامها في صلاة الليل ويقرأ من المصحف. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “السبر” يوضح حكم قراءة القرآن من الجوال في الفرائض والنوافل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119525.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.