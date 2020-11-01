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أخبار محلية > “الصحة” تطلق المرحلة الأولى من خدمة “الزواج الصحي” إلكترونيًا
01/11/2020   6:10 م

“الصحة” تطلق المرحلة الأولى من خدمة “الزواج الصحي” إلكترونيًا

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أطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونياً في المنشآت الصحية الحكومية.

وتهدف الخدمة إلى إتمام إجراءات الفحوص بداية من إدخال بيانات الأطراف وتنظيم جلسات تثقيفية لهم، حتى إتمام إجراء الفحص ورفع المعلومات على منصة صحة لمطابقة نتائج الفحوص.

وترسل رسالة نصية برقم الشهادة الصحية المعتمدة للأطراف المتوافقين، لتمكينهم من الاطلاع عليها من خلال تطبيق صحتي أو منصة صحة.

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم توافق الطرفين يحولان إلى عيادات المشورة الحكومية، إضافة إلى تمكين وزارة العدل من الاستفسار عن شهادات الزواج الصحي لإكمال إجراءات عقد القران مباشرة. وفق “أخبار 24”.

وتستمر شهادة الزواج الصحي، لـ 6 أشهر، ويمكن إعادة الفحص مرة أخرى للأمراض المعدية فقط، ولتفادي زواج حالات عدم التوافق الوراثي.

“الصحة” تطلق المرحلة الأولى من خدمة “الزواج الصحي” إلكترونيًا

أخبار محلية
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