“تعليم الرياض” تجدد التذكير بفتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.. وهذه شروطه

جددت إدارة تعليم الرياض، اليوم السبت، التذكير بأن باب الترشيح والتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لعالم 1442هـ، مفتوح وسيغلق في 24 من شهر ديسمبر المقبل.
وأوضحت الإدارة أنه لا بد أن يكون الطالب المتقدم من الفئات المستهدفة من “الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي”، بالإضافة إلى تأكيد الحضور للمقياس ودفع رسوم “الترشيح الذاتي”.
وأضافت أنه يلزم إكمال عملية التسجيل في البرنامج، وتسلم رسالة تفيد بذلك، مشيرة إلى أن الإقرار بصحة البيانات والاطلاع على السياسات والموافقة عليها، من شروط الترشيح للبرنامج. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإدارة إلى الجدول الزمني للتسجيل، إذ فُتح باب التسجيل في 13 أكتوبر الماضي، ويستمر حتى 24 من ديسمبر المقبل، فيما يجرى الاختبار المحوسب في الفترة ما بين 17 من يناير حتى 4 من فبراير، بالإضافة إلى أنه يجرى عن بعد في الـ30 من يناير، وتعلَن الدرجات في 4 من أبريل.