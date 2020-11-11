بعد أنباء اقترابه من مغادرة يوفنتوس.. عرض النصر لـ”رونالدو” يثير ضجة في “تويتر”

أثار نجم فريق يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء اقتراب رحيله عن فريقه الإيطالي، وربط اسمه بالانتقال إلى صفوف فريق النصر.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاقا باسم “عرض النصر”، حيث عبرت جماهير النصر عن حلمها بضم النجم البرتغالي كون اللاعب يريد إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي أو الانضمام للبرازيلي نيمار في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقًا للتقارير الصحفية.
وكانت تقارير ذكرت خلال الأيام الماضية، عن وجود نية لدى إدارة يوفنتوس للتخلص من رونالدو في صيف 2021، وذلك بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه من النادي الإيطالي، في ظل أزمة فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.