حساب كأس العالم يحتفل بعيد ميلاد فهد المهلل

حرص الحساب الرسمي لكأس العالم، على الاحتفال بنجم المنتخب الوطني السابق، فهد المهلل، الذي أكمل اليوم الأربعاء، عيد ميلاده الـ50.
ونشر حساب كأس العالم، على موقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم المنتخب، وعلق عليها: ” تمنياتنا بيوم ميلاد سعيد لنجم المنتخب السعودي الذي شارك في كأس العالم 1994 و 1998 فهد المهلل الذي يتم عامه الـ 50″.
وتابع الحساب: “بطل كأس آسيا 1996.. الحذاء الذهبي لأفضل هداف عربي 1991.. هداف الدوري 1991.. هداف بطولة الأندية الخليجية 1994”. وفق “أخبار 24”.
وتألق فهد المهلل في بدايته مع نادي الشباب ثم انتقل لصفوف نادي النصر مطلع الألفية الثالثة قبل أن يعتزل كرة القدم.
🎂 تمنياتنا بيوم ميلاد سعيد لنجم المنتخب السعودي 🇸🇦 الذي شارك في كأس العالم 1994 و 1998 فهد المهلل الذي يتم عامه الـ 50 🎉
✅بطل كأس آسيا 1996
✅الحذاء الذهبي لأفضل هداف عربي 1991
✅هداف الدوري 1991
✅هداف بطولة الأندية الخليجية 1994@fahadwel 🎈 pic.twitter.com/g8G0uPM0oq
— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 11, 2020