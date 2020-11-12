روى القائم بأعمال سفارة المملكة في هولندا بالإنابة ناصر آل غنوم، اليوم (الخميس)، تفاصيل حـادث إطـلاق النـار على السفارة، والإجراءات التي قامت بها السلطات الهولندية.
وقال، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة “الإخبارية”، إن مقر السفارة تعرض للهجـوم في تمام الساعة 5:37 فجرا، ولم يكن يتواجد بالمبنى إلا رجال الأمن، وإنه تم على الفور التواصل مع الجهات المختصة هناك، وباشروا الموقع فورا لجمع الأدلة الجـنائية.
وأوضح أن المهاجـم رجل ترجل من سيارته في الطريق المقابل للسفارة، ومن ثم أطلـق النـار على واجهة المبنى الرئيسية، وأن هناك أضـرارا مادية بسيطة، وأن الجهات الهولندية فرضت طوقا أمنيا على الموقع.
وفق “أخبار 24”.