وثّق مقطع فيديو، لحظة وقوع حـادث اصطدام مروع بين مركبتين بإحدى قرى محافظة المجاردة في منطقة عسير.
وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، مركبة تقطع بشكل مفاجئ الطريق بعدما رغب قائدها في تغيير مساره، قبل أن تصطدم بها مركبة أخرى قادمة من الخلف بسرعة عالية.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الحـادث وقع قبل يومين في قرية الطلاليع بمركز ثربان في المجاردة، وأسفر عن إصابة قائدي المركبتين ونقلهما إلى المستشفى.
وأشارت إلى أن الحـادث أسفر عن إصابة قائد المركبة الأولى وهو مسن سبعيني بإصابات متوسطة، إلى جانب إصابة قائد المركبة الأخرى وهو شاب عشريني بإصابات خطيرة.