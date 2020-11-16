“الاتصالات” تحذّر من مخاطر قد تواجه الطفل في عالم الألعاب الإلكترونية

حذّرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، من مخاطر قد يتعرّض لها الطفل أثناء ممارسته الألعاب الإلكترونية ودخوله الفضاء الرقمي.
وأوضحت الوزارة أن التنمّر الإلكتروني يأتي على رأس هذه المخاطر وأكثرها انتشاراً، والذي يُعرّف بأنه تعمّد إيذاء الآخرين لفظياً بطريقة عدائية ومتكررة عبر الإنترنت.
كما قد يتعرّض الطفل للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وذلك عبر تلقّيه طلباً لمعلومات خاصة وسرية من مجهولين بمعرفات وهمية، مثل رقم البطاقة البنكية أو الرقم السري للبريد الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وتضمّنت المخاطر أيضاً “الإدمان”، حيث قد يدمن الطفل الألعاب الإلكترونية في حال عدم الرقابة على نوعية الألعاب وعدد الساعات المسموح بها يومياً.