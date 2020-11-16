نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > كاميرا مراقبة توثق حادثاً مروعاً بين مركبتين على طريق سريع بخميس مشيط
16/11/2020   9:43 م

كاميرا مراقبة توثق حادثاً مروعاً بين مركبتين على طريق سريع بخميس مشيط

+ = -
1249

وثقت كاميرا مراقبة مثبتة داخل سيارة حـادث تصادم مروعا بين مركبتين على طريق بوادي بن هشبل التابع لمحافظة خميس مشيط.

وأظهر المقطع سيارة من نوع تويوتا “يارس” تخرج عن السيطرة بعدما حاول قائد جيب “كيا” الاقتراب منها من الخلف لتفسح له الطريق.

كما أظهر الفيديو لحظة اصطدام قائد المركبة “اليارس” بالسيارة “الجيب” وخروجها عن الطريق، واصطدامه بأحد المحلات التجارية على الطريق.

 

وفق “أخبار 24”.

كاميرا مراقبة توثق حادثاً مروعاً بين مركبتين على طريق سريع بخميس مشيط

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122052.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.