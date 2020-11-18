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18/11/2020   12:57 م

منها تنفيذ برمجيات خبيثة.. “الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في متصفح “جوجل كروم”

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حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم (الأربعاء)، من وجود عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأضاف المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقتة والكشف والإفصاح عن المعلومات، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.66، مضيفا أن Google أصدرت توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop_17.html

ولفت إلى أن طريقة التحديث تتم من خلال الخطوات التالية:

1- فتح Chrome.

2- في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد، ثم مساعدة، ثم معلومات عن Google Chrome.

3- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي. وفق “أخبار 24”.

4- انقر على إعادة التشغيل.

منها تنفيذ برمجيات خبيثة.. “الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات في متصفح “جوجل كروم”

مال وأعمال
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