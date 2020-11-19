أحمد موسى يعرض نفسه بالمجان على أندية إنجليزية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن وكيل اللاعب النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر السابق، قد عرض على عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز انضمام اللاعب إلى صفوفها بالمجان.
وأشارت التقارير وفقاً لموقع “تيم توك” الإنجليزي، إلى أن من بين الأندية التي تواصل معها وكيل موسى، هي نيوكاسل وويست هام وبيرنلي وشيفيلد يونايتد وكريستال بالاس.
وأوضحت أن نادي نيوكاسل يعد الأقرب لضم اللاعب النيجيري، لكنه سيجد منافسة من الرباعي الآخر، مبينة أنه لو فشل اللاعب في اللعب بالدوري الإنجليزي فإنه قد يعود إلى الدوري الروسي. وفق “أخبار 24”.
وسبق لأحمد موسى اللعب لنادي سيسكا موسكو الروسي قبل أن ينضم إلى نادي ليستر سيتي الإنجليزي عام 2016، ثم انضم إلى النصر صيف 2018 لكن النادي فسخ تعاقده معه مؤخراً بالتراضي.