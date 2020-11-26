"‏الغذاء والدواء" توضح السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص يومياً

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه من الأهمية معرفة كل فرد لاحتياجاته من السعرات الحرارية بناءً على عدة معايير، حتى لا يتعرض لزيادة الوزن المرضي.
وأبانت أنه من العوامل التي يتم من خلالها تحديد كمية الطاقة في الطعام: الوزن، والجنس والطول والنشاط البدني.
وأوضحت أن الرجل يحتاج إلى ما يقارب 2500 سعرة حرارية يوميًا، فيما تحتاج المرأة 2000 سعرة حرارية، والطفل 1800سعرة حرارية.
وأكدت الهيئة في وقت سابق أن السعرات الحرارية التي يحصل عليها الإنسان من الطعام هي المتحكم في عملية إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي أو زيادة الوزن.
وأوضحت أنه يمكن السيطرة على وزن الجسم بالتحكم في السعرات التي يتم استهلاكها، لافتة إلى أنه للحفاظ على الوزن يجب أن يكون عدد السعرات التي يحصل عليها الفرد من الطعام مساوياً لعدد السعرات الحرارية التي يستهلكها.
وفق “أخبار 24”.