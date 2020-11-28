تفسير علمي جديد حول سبب زيادة مخاطر “كورونا” على مرضى السكري والقلب

توصلت دراسة مختبرية جديدة، إلى تفسير حول سر تزايد معدلات الإصابة بفيروس “كورونا” المُستجد في صفوف مرضى السكري والقلب والأوعية الدموية.
وبّينت الدراسة، أن الكوليسترول قد يساعد الفيروس على إصابة الخلايا البشرية، من خلال التصاق SARS-CoV-2 الفيروس المُسبب لـ”كورونا” بجزيئات الكوليسترول؛ كونها ترتبط بمستقبلات الخلايا العادية والتي تسمى SR-B1.
وأوضحت الدراسة التي جرت بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية و نُشرت في Nature Metabolism، أن ذلك يُفسر تزايد معاناة الأشخاص أصحاب الأمراض الحرجة مع “كورونا”، لأن لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول. وفق “أخبار 24 “.
وأشارت إلى أن هذا الأمر يعزز امتصاص الفيروس من قبل هؤلاء الأشخاص، كما أن مستقبل الكوليسترول يُسهل دخول SARS-CoV-2 إلى الخلايا.