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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يتوقع قرب انتهاء “كورونا” بالمملكة.. وهذه دلالات ذلك
29/11/2020   9:33 ص

بالفيديو.. استشاري يتوقع قرب انتهاء “كورونا” بالمملكة.. وهذه دلالات ذلك

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توقع استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي، انتهاء فيروس “كورونا” المُستجد في المملكة قريباً، في ظل المؤشرات الرقمية والإحصاءات الطبية الحالية.

وقال العنزي، إن هناك تحكماً بالفعل في الفيروس بالمملكة ويظهر ذلك من خلال تراجع معدلات الإصابة وحالات العناية المُركزة، مبيناً أن تراوح الإصابات بعد ذلك في خانة المائة سيكون انتصاراً على الفيروس.

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن ما تحتاجه المملكة حالياً هو استمرار التزام الجميع بالاحترازات الوقائية، داعياً إلى الحصول على تطعيمات الإنفلونزا لتقليل نسبة الإصابة بحالات البرد، ومن ثم خفض معدلات الضغط على المستشفيات. وفق “أخبار 24”.

وكان وزير الصحة الدكتور توفیق الربیعة قد أكد أمس (السبت)، أن المملكة أحكمت سیطرتھا على فیروس كورونا المُستجد.

بالفيديو.. استشاري يتوقع قرب انتهاء “كورونا” بالمملكة.. وهذه دلالات ذلك

أخبار محلية
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