عبقري زمانه.. “الملحم” يوجه سؤالاً مثيراً إلى “فيتوريا” بعد إلغاء مران النصر

علق الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، على قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بإلغائه مران فريقه اليوم، وذلك عقب الهزيمة من الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت.
وقال “الملحم”، عبر حسابه على وقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “طيب ليه تلغي حصة التدريب يا عبقري زمانه.. وش الرابط بين حضور الإدارة والحصة التدريبية؟.. بعدين حضورهم من عدمه سيان”.
وكشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن روي فيتوريا صدم في تدريبات الفريق لهذا اليوم بغياب رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف عبدالرحمن الحلافي، وأنهما لم يحضرا الحصة التدريبية الأولى عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال، ما جعله يلغي الحصة التدريبية ويمنح الفريق إجازة لهذا اليوم. وفق “أخبار 24”.
طيب ليه تلغي حصة التدريب يا عبقري زمانه. وش الرابط بين حضور الادارة والحصة التدريبية؟ بعدين حضورهم من عدمه سيان https://t.co/7wdDm0p6o1
— عادل بن عبدالمحسن الملحم – (@adelalmulhim) November 29, 2020