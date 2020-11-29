نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > عبقري زمانه.. “الملحم” يوجه سؤالاً مثيراً إلى “فيتوريا” بعد إلغاء مران النصر
30/11/2020   12:37 ص

عبقري زمانه.. “الملحم” يوجه سؤالاً مثيراً إلى “فيتوريا” بعد إلغاء مران النصر

+ = -
1548

علق الإعلامي الرياضي، عادل الملحم، على قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بإلغائه مران فريقه اليوم، وذلك عقب الهزيمة من الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت.

وقال “الملحم”، عبر حسابه على وقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “طيب ليه تلغي حصة التدريب يا عبقري زمانه.. وش الرابط بين حضور الإدارة والحصة التدريبية؟.. بعدين حضورهم من عدمه سيان”.

وكشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، إن روي فيتوريا صدم في تدريبات الفريق لهذا اليوم بغياب رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف عبدالرحمن الحلافي، وأنهما لم يحضرا الحصة التدريبية الأولى عقب خسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال، ما جعله يلغي الحصة التدريبية ويمنح الفريق إجازة لهذا اليوم. وفق “أخبار 24”.

عبقري زمانه.. “الملحم” يوجه سؤالاً مثيراً إلى “فيتوريا” بعد إلغاء مران النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124067.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.