مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين عبر الاتصال المرئي

عقد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن تقديره لما يوليه خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الدعم والتمكين لكافة أجهزة الدولة، بما يكفل الارتقاء بأداء مهامها واختصاصاتها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واستعرض المجلس عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا ودوليًا، مجددًا تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار.
وجدد المجلس إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين شمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معربًا عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا والحكومة النيجيرية.
وقد خلص المجلس لاتخاذ عدد من القرارات:
1- تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البريطاني بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين وزارة الداخلية السعودية ونظيرتها في بريطانيا. وفق “أخبار 24”.
2- الموافقة على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستثماني.
3- الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي بالموافقة على الإطار العام لإستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشتركة خلال السنوات الخمس القادمة.
4- الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيين على وظيفة (وزير مفوض).