أشارت إلى ازدياد الإصابات بالحروق.. “سعود الطبية” تحذر من إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة بالمنازل، لما يسببه من مخاطر قد تؤدي للوفاة.
وأشار قسم جراحة التجميل والحروق بالمدينة إلى تزايد حالات الإصابة بالحروق، لافتاً إلى أنه استقبل خلال الأشهر الماضية العديد من المرضى المصابين بحروق بسبب نار مشتعلة أو فحم مشتعل ولم يتم إخماده قبل النوم.
ونبه لمخاطر أخرى مترتبة على إشعال الحطب أو الفحم في الأماكن المغلقة ومنها أنه يؤدي إلى زيادة غاز أول أكسيد الكربون الذي يتسبب استنشاقه في أضرار صحية على الجسم كالشعور بالصداع وضيق في التنفس وأحيانا الوفاة، مؤكدة أن هذا الغاز خطير على صحة الحوامل ومرضى القلب والرئة، والأطفال. وفق “أخبار 24”.
ونصح بعدم الاقتراب من النار المشتعلة أو جهاز التدفئة، والتأكد من سلامة أجهزة التدفئة وأنها مطابقة للمواصفات، وكذلك التأكد من سلامة الأسلاك والمقابس قبل استعمالها.