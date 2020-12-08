حذرت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم (الثلاثاء)، من نمط الحياة الخامل غير النشط، مؤكدة أن هذا النمط من الحياة يؤثر على نسبة التعرض للالتهابات، ومعدل الأيض بالجسم مما قد يؤدي إلى خفض معدل الحرق وجعل الإنسان معرضا للسمنة، وضعف الدورة الدموية.
كما نبهت المدينة لأضرار عدم ممارسة التمارين الرياضية، ومنها أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، وضغط الدم، والسمنة.
كما شملت المخاطر المحتملة لعدم ممارسة التمارين الرياضية الإصابة بالسكتة الدماغية، والكوليسترول، والسكري، وأمراض القلب، وهشاشة العظام.
وفق “أخبار 24”.