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اخبار رياضية > ثلاثي الهلال وأهلاوي ضمن التشكيل المثالي للجولة السابعة في الدوري
09/12/2020   12:40 ص

ثلاثي الهلال وأهلاوي ضمن التشكيل المثالي للجولة السابعة في الدوري

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كشف موقع “سوفا سكور” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالي للجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس الإثنين.

وتواجد 3 لاعبين من فريق الهلال في التشكيل المثالي للجولة وهم؛ علي البليهي وسلمان الفرج وأندريه كاريلو، بالإضافة إلى لاعب الأهلي صامويل أوسو.

وجاء التشكيل المثالي للجولة:

حراسة المرمى: مارتن كامبانيا (الباطن)

خط الدفاع: ياسين برناوي (التعاون) – علي البليهي (الهلال) – نادر الشراري (أبها) – محمد الزبيدي (ضمك)

خط الوسط: أندريه كاريلو (الهلال) – فيليب كيش (الاتفاق) – سلمان الفرج (الهلال)

خط الهجوم: صامويل أوسو (الأهلي) – إيميليو زيلايا (ضمك) – كارلوس ستراندبيرج (أبها)

وفق “أخبار 24”.

ثلاثي الهلال وأهلاوي ضمن التشكيل المثالي للجولة السابعة في الدوري

اخبار رياضية
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