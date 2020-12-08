ثلاثي الهلال وأهلاوي ضمن التشكيل المثالي للجولة السابعة في الدوري

كشف موقع “سوفا سكور” العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالي للجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس الإثنين.
وتواجد 3 لاعبين من فريق الهلال في التشكيل المثالي للجولة وهم؛ علي البليهي وسلمان الفرج وأندريه كاريلو، بالإضافة إلى لاعب الأهلي صامويل أوسو.
وجاء التشكيل المثالي للجولة:
حراسة المرمى: مارتن كامبانيا (الباطن)
خط الدفاع: ياسين برناوي (التعاون) – علي البليهي (الهلال) – نادر الشراري (أبها) – محمد الزبيدي (ضمك)
خط الوسط: أندريه كاريلو (الهلال) – فيليب كيش (الاتفاق) – سلمان الفرج (الهلال)
خط الهجوم: صامويل أوسو (الأهلي) – إيميليو زيلايا (ضمك) – كارلوس ستراندبيرج (أبها)
🏆فريق الاسبوع 7《الدوري السعودي》
📊أرقام من التشكيلة
ضمت 6 جنسيات
🥅الأكثر تسديدا ستراندبيرج🇸🇪 (6)
🔃المراوغات الناجحة كاريلو🇵🇪 (7)
👟الأكثر لمسا للكرة الفرج🇸🇦 (116)
🔑الأكثر صناعة للفرص الزبيدي🇸🇦 (4)
❌الأكثر قياما بالتدخلات كيش🇸🇰 (8)
⚔الأكثر فوزا بالالتحامات برناوي🇸🇦 (13) pic.twitter.com/3MTaqdDFG2
— SofaScoreAR (@SofaScoreARB) December 8, 2020
وفق “أخبار 24”.