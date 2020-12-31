نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البنك المركزي” يعلن بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
31/12/2020   10:12 م

“البنك المركزي” يعلن بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

+ = -
365

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وذلك بعد الإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة ونجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي.

وأوضح أن الخطوة تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافه. وفق “أخبار 24”.

وتهدف تلك الخطوة لضمان كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره “ساما” من متطلبات رقابية وإشراقية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

“البنك المركزي” يعلن بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129309.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.