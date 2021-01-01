هل يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية؟.. الشيخ المطلق يجيب

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، جواز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة السعودية اليوم (الخميس)، أن هذا الفعل جيد ويُشكر فاعله ومن أفضل ما ينبغي فعله.
وأشار إلى أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُمنح لهم الزكاة شهريا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.
#برنامج_فتاوى | هل يجوز صرف الزكاة لعائلة فقيرة محتاجة، بحيث أدفع لهم الزكاة على أقساط شهرية وليس دفعة واحدة، وذلك لمراعاة مصلحتهم؟
معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/B2D7kJcuYf
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 31, 2020
وفق “أخبار 24”.