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أخبار محلية > هل يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية؟.. الشيخ المطلق يجيب
01/01/2021   8:25 ص

هل يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية؟.. الشيخ المطلق يجيب

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، جواز صرف الزكاة على أقساط شهرية بدلاً من دفعة واحدة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة السعودية اليوم (الخميس)، أن هذا الفعل جيد ويُشكر فاعله ومن أفضل ما ينبغي فعله.

وأشار إلى أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُمنح لهم الزكاة شهريا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.

وفق “أخبار 24”.

هل يجوز صرف الزكاة على أقساط شهرية؟.. الشيخ المطلق يجيب

أخبار محلية
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