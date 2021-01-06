كارينيو يهدد بتقديم شكوى رسمية لـ”فيفا” ضد الوحدة

توعد مدرب الوحدة السابق، الأوروجوياني دانيال كارينيو، بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد إدارة نادي الوحدة.
وتأتي تهديدات المدرب السابق، وفقا لـ”الوطن” على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية، والمتمثلة في راتب شهرين بالإضافة لقيمة الشرط الجزائي المترتب على إلغاء عقده مع النادي.
وأكدت تقارير صحفية أن المدرب أرسل إيميل رسمياً إلى نادي الوحدة وغرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب فيه تسديد مستحقاته، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم شكوى رسمية إلى “فيفا” بعد مرور 4 أيام على تاريخ الإيميل.
يذكر أن نادي الوحدة أعلن في أغسطس الماضي فسخ تعاقده مع مدربه “كارينيو”، وذلك بعد اجتماع مطول جرى بينهما.