دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الخميس، حملة “الخوارج شرار الخلق”.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد العسيري، أن الحملة تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرها.
وأضاف أنها تهدف للتعريف بخطر الفرق التي هي على معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة في تمثيل منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف.
من جانبه أثنى أمير الرياض على الجهود التي تبذلها الهيئة للتحذير من خطر الخوارج وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية الحملة في تحقيق الوسطية والانتماء.
وفق “أخبار 24”.