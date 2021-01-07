شهد قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد الغفيلي، احتفال معهد استخبارات وأمن القوات المسلحة بتخريج دورات المرحلة الثانية.

وتمثل الذين تم تخريجهم اليوم (الخميس) في ضباط وضباط صف.

كما سلم الفريق الركن الغفيلي شهادات تكريمية للخريجين المتميزين.
قائد "البحرية السعودية" يشهد تخريج دورات بمعهد استخبارات وأمن القوات المسلحة

وفق “أخبار 24”.