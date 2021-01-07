شهد قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد الغفيلي، احتفال معهد استخبارات وأمن القوات المسلحة بتخريج دورات المرحلة الثانية.
وتمثل الذين تم تخريجهم اليوم (الخميس) في ضباط وضباط صف.
كما سلم الفريق الركن الغفيلي شهادات تكريمية للخريجين المتميزين.
#فيديو_الدفاع
قائد القوات البحرية الملكية السعودية يرعى حفل تخريج دورات المرحلة (الثانية) بمعهد استخبارات وأمن القوات المسلحة للضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة.#نعود_بحذر pic.twitter.com/0gPoBAXTVY
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 7, 2021
وفق “أخبار 24”.