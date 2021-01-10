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اخبار رياضية > بالفيديو.. لقطة رائعة لأحمد حجازي مع أحد الأطفال بعد الفوز على ضمك
10/01/2021   1:17 م

بالفيديو.. لقطة رائعة لأحمد حجازي مع أحد الأطفال بعد الفوز على ضمك

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شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام نظيره ضمك، والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، لقطة رائعة من المحترف المصري أحمد حجازي مع أحد الأطفال.

ورصدت عدسات كاميرات القنوات الرياضية السعودية، خلال المباراة، المصري أحمد حجازي، وهو يذهب إلى أحد الأطفال الموجودين في ملعب الشرائع، لمنحه قميصه الخاص، بعد الفوز على ضمك.

وفاز الاتحاد على نظيره ضمك، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لقطة رائعة لأحمد حجازي مع أحد الأطفال بعد الفوز على ضمك

اخبار رياضية
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