تُقام اليوم (الجمعة)، المرحلة الـ12 الأخيرة من فعاليات “رالي داكار السعودية 2021)، لتُختتم بذلك سباقات الرالي، الذي انطلق في الثالث من يناير الجاري، وتستضيفه المملكة للمرة الثانية على التوالي.
ومرّ المتسابقون خلال المراحل السابقة بكل من (جدة وبيشة ووادي الدواسر والرياض والقيصومة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع)، قاطعين مسافة 7700 كيلومتر، وينطلقون من ينبع ثم يحطون الرحال في جدة خلال مرحلتهم الأخيرة.
ويتصدر الفرنسي هانسيل (إكس رايد) الترتيب العام في فئة السيارات، ويحتل القطري ناصر العطية (تويوتا) المركز الثاني، يليه الإسباني ساينز.
وفي فئة الدراجات النارية يحتل الأرجنتيني بينافيديس صدارة الترتيب العام، يليه البريطاني ساندرلاند، ثم الأمريكي ريكي برابيك.
وفاز التشيلي جيوفاني إنريكو بالمركز الأول في فئة الدراجات الرباعية، واحتل الأرجنتيني مانويل أندوخار المركز الثاني، والأمريكي بابلو كوبتي المركز الثالث. وفق “أخبار 24”.
وتصدر الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو مرحلة الخميس في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، بينما حقق فرانسيسكو لوبيز كونتاردو المركز الثاني، تلاه جيرارد فارس غيل.