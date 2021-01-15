هل يجب على من فقد الماء التيمم لكل صلاة على حدة؟ الشيخ السليمان يجيب

رد عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال حول ما إذا كان يجب على فاقد الماء التيمم لكل صلاة على حدة.
وأوضح أنه لا يجب التيمم لكل صلاة على حدة، بحيث إذا صلى المرء العصر متيممًا وظل على طهارته يمكن أن يصلي المغرب.
وأبان أنه حال فقد الماء فإن التيمم يحل محل الوضوء، ليبقى المرء على طهارته حتى يجد الماء.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
( هل يجب على فاقد الماء التيمم لكل صلاة على حدة؟ ) pic.twitter.com/8JYlFWPp7P
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) January 15, 2021
وفق “أخبار 24”.