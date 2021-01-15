نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يجب على من فقد الماء التيمم لكل صلاة على حدة؟ الشيخ السليمان يجيب
15/01/2021   10:52 م

هل يجب على من فقد الماء التيمم لكل صلاة على حدة؟ الشيخ السليمان يجيب

+ = -
924

رد عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، على سؤال حول ما إذا كان يجب على فاقد الماء التيمم لكل صلاة على حدة.

وأوضح أنه لا يجب التيمم لكل صلاة على حدة، بحيث إذا صلى المرء العصر متيممًا وظل على طهارته يمكن أن يصلي المغرب.

وأبان أنه حال فقد الماء فإن التيمم يحل محل الوضوء، ليبقى المرء على طهارته حتى يجد الماء.

وفق “أخبار 24”.

هل يجب على من فقد الماء التيمم لكل صلاة على حدة؟ الشيخ السليمان يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885132079.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.