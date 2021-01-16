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أخبار محلية > أمير جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخين “صيرم” و”المسعودي”
16/01/2021   8:17 ص

أمير جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخين “صيرم” و”المسعودي”

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قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرتي وذوي شيخ قرية الصوارمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة الشيخ محمد بن هادي صيرم، وشيخ قبيلة آل عامر بمحافظة الريث الشيخ مغدي بن عيسى المسعودي.  

وأشاد بما قدمه الفقيدان من أعمال البر والخير والإصلاح في المجتمع، وما بذلوه في خدمة دينهم ووطنهم، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصب والسلوان.  

من جانبها، عبرت أسرة الفقيدين عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، راجين الله تعالى ألا يريه أَي مكروه.   وفق “أخبار 24”.

أمير جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخين “صيرم” و”المسعودي”

أخبار محلية
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