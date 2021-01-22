أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم الجمعة بـ 8 مهربين وبحوزتهم أكثر من 20 مليون قرص أمفيتامين مخبأة في صناديق الفاكهة، استمراراً لعدد من الضربات التي وجهتها لعصابات التهريب مؤخرًا.
وشملت الضبطيات التي قامت بها “المكافحة” آخر 5 أشهر كميات كبيرة وصلت لملايين الحبوب المخدرة، وكيلوجرامات من مخدر الحشيش، والهيروين، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:
1- 8 يناير الجاري: إحباط محاولتي تسلّم وترويج أكثر من 4.4 مليون قرص أمفيتامين وأكثر من 10 كيلوجرامات من مادة الميث أمفيتامين و5 كيلوجرامات من الهيروين، والإطاحة بمواطن مقيم في منطقة الرياض بعد تسلّمهما أقراص الأمفيتامين وإخفاء ذلك في شحنة مانجو.
2- 25 ديسمبر 2020: إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة “ثوم” وضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض مكونة من 7 متهمين بينهم 3 مواطنين و4 مقيمين.
3- 21 ديسمبر 2020: إحباط محاولات تهريب أقراص أمفيتامين والقبض على 16 متهماً 10 مواطنين و6 مقيمين، في خليتين الأولى في الرياض وقبض على 5 مواطنين، وبحوزتهم 9.8 مليون قرص أمفيتامين مخبأة داخل أقراص حديدية، والأخرى في جدة وقُبض على 5 مواطنين و5 مقيمين، بحوزتهم 5.8 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس.
4- 9 نوفمبر 2020، القبض على مروج للمخدرات أثناء تسليمه شحنة حشيش تبلغ 26 كجم، و2000 قرص أمفيتامين، وقارورة خمر صناعة محلية، بالإضافة لسلاح آلي “رشاش” يحتوي على 30 طلقة.
رجال مكافحة المخدرات في #مهمة_أمنية للإطاحة بمروجين . @Mokafha_SA pic.twitter.com/oXUbXokaW1
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 9, 2020
5- 9 أكتوبر 2020، الإطاحة بوافد وبحوزته نحو 11 ألف حبة أمفيتامين و3 كلجم حشيش، أثناء ترويجه لها في جدة.
6- 2 أكتوبر 2020، القبض على مواطن روّج 10 آلاف قرص من الأمفيتامين المخدر بمكة المكرمة.
7- 25 سبتمبر 2020، القبض على مروجَين بمنطقة عسير بعد قيامهما بنقل كمية ضخمة من الحبوب المخدرة بلغت 400 ألف قرص من مادة الأمفيتامين.