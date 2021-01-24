أمر ملكي: ضم “الإسكان” إلى “الشؤون البلدية والقروية”.. وتعيين الحقيل وزيراً لها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية”، ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
ونص الأمر الملكي على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
2ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وفق “أخبار 24”.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيين ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.