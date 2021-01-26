إعلامي يؤكد وجود اختراق داخل إدارة الهلال

كشف الإعلامي الرياضي عيسى الروقي، عن وجود اختراق داخل إدارة نادي الهلال، وذلك بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم، أمام الفيصلي، بهدف لمثله في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم في الجولة الـ15 بدوري المحترفين.
وقال “الروقي”: “أتكلم عن نفسي اقسم بالله أن تشكيلة الهلال وصلتني من إعلامي ليلة البارحة.. وكنت استطيع التغريد بها والتمصدر لولا أنني أقدم مصلحة الهلال”.
ووجه الروقي رسالة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى رئيس مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل: “من أوصل تشكيلة الهلال للإعلاميين يا إدارة الهلال الموقرة؟!”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “ولاهي أول مباراة توصلني فيها التشكيلة قبل المباراة بيوم، أغلب المباريات تشكيلة الهلال متداولة في القروبات وبين الإعلاميين.. لكن الغيورين يتحفظون على نشرها”.
ولاهي أول مباراة توصلني فيها التشكيلة قبل المباراة بيوم
أغلب المباريات
تشكيلة #الهلال متداولة في القروبات
وبين الإعلاميين
لكن الغيورين يتحفظون على نشرها https://t.co/4Pu6ojyWmp
— عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) January 25, 2021