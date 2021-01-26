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26/01/2021   6:28 م

اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الاول للتكنولوجيا في علم الاعصاب توجة رساله شكر للرعاة

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حرصت رئيس اللجنة الاشرافية للمؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الاعصاب صاحبة السمو الملكي الاميره نجود بنت هذلول آل سعود والمقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال آل سعود أمير منطقة عسير على تكريم الشركات والجهات الراعية والداعمة وايصال رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وأكدت سمو الأميرة نجود على أن اللجنة المنظمة تقدر كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم المؤتمر ، والذي شارك به نخبة من المختصين والأطباء والخبراء من مختلف بلدان العالم والذي سيشكل علامة فارقة في تعزيز الصحة باستخدام التقنيات الحديثة ، حيث حظي المؤتمر في دورته الأولى برعاية شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية ، وشركة سيمنس كراع استراتيجى وشركة التكنولوجيا الطبية للتجارة (زهراوي) وشركة ميرك سيرونو كراع ذهبي ، وشركة زمو التجارية ، وشركة تينا الدوليه للتقنية الطبية وشركة الجيل الطبية والتجاريه المحدودة كراع فضي .

وتمنت أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التى تعين الباحثين في هذا المجال وتساعد على التقدم الخدمي بشكل عام.

اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الاول للتكنولوجيا في علم الاعصاب توجة رساله شكر للرعاة

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