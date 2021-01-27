نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد اهتمام أمير “الشمالية” بحالته.. والدة الطفل “ماجد” تكشف سبب بكائه عند لقائه بالأمير
27/01/2021   7:45 ص

بعد اهتمام أمير “الشمالية” بحالته.. والدة الطفل “ماجد” تكشف سبب بكائه عند لقائه بالأمير

+ = -
1704

قالت والدة الطفل ماجد الذي يعاني من ضمور في المخ، والتقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمس الأول الثلاثاء، إن ابنها سيعالَج في مدينة الرياض.

وفسرت، خلال حديثها عبر برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، بكاء ابنها عندما التقى الأمير بأنه يفعل ذلك إذا وجد نفسه وسط تجمعات، وذكرت أن عمره 6 سنوات ولم يلتحق بالدراسة بعد.

وقال والد الطفل، ويُدعى مانع الشمري، إن الموقف كان مفاجئاً له، حيث إنه بمجرد رؤية الأمير للطفل تحدث معه، وكان قراره بتوفير العلاج اللازم له. وفق “أخبار 24”.

وكان أمير الحدود الشمالية قد تفاعل مع حالة الطفل وأمر ببحثها على الفور وتوفير العلاج اللازم له، وذلك خلال زيارته لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة.

بعد اهتمام أمير “الشمالية” بحالته.. والدة الطفل “ماجد” تكشف سبب بكائه عند لقائه بالأمير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885133964.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.