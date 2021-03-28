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اخبار رياضية > رسميًا.. “العروبة” يحجز مقعدًا في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين
28/03/2021   1:23 م

رسميًا.. “العروبة” يحجز مقعدًا في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين

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صعد فريق العروبة، بشكل رسمي، اليوم السبت، إلى بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وجاء صعود العروبة رغم خسارته، اليوم السبت، أمام عفيف بنتيجة 0-1 لحساب الجولة الـ 24 من دوري الدرجة الثانية، مستفيدًا من تعادل الوشم صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية أمام السلمية.

ويعتلي العروبة صدارة المجموعة الثانية برصيد 50 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوشم صاحب المركز الثالث قبل جولتين من النهاية.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني بالمجموعتين الأولى والثانية إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، علمًا بأن الخلود يأتي في وصافة المجموعة الثانية بـ 44 نقاط. وفق “أخبار 24”.

بينما يحتل الأخدود صدارة المجموعة الأولى بـ 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيشة صاحب المركز الثاني، فيما يحل الجندل ثالثًا بـ 45 نقطة، ثم القيصومة رابعًا بـ 44 نقطة، حيث يتنافس الرباعي على ورقتي التأهل.

 

رسميًا.. “العروبة” يحجز مقعدًا في دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين

اخبار رياضية
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