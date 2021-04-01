بالفيديو.. طبيب متعافٍ من كورونا: من عاش معاناة العناية المركزة يوماً واحداً فلن يتأخر في أخذ اللقاح

روى استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، تجربته المريرة مع فيروس كورونا، بعدما تراجعت حالته الصحية وأُدخل العناية المركزة.
وأوضح أن أي شخص لو يعيش معاناة يوم واحد في العناية المركزة فلن يتأخر في الحصول على لقاح كورونا.
وأشار إلى أنه عندما وصل إلى قسم الطوارئ كانت حالته الصحية سيئة، وعانى من نقص الأوكسجين، وبعد ظهور نتيجة الأشعة كانت ردة فعل الأطباء مخيفة، وعلى الفور وجّهوا بإدخاله العناية المركزة. وفق “أخبار 24”.
ونصح الاستشاري الجميع بضرورة أخذ اللقاح، لأنه يحمي من حدوث أي مضاعفات حتى لو حدثت إصابة بالفيروس، مضيفاً: “نعمة الصحة لا يشعر بها إلا من فقدها”.
بعد تجربة مُرّة في العناية المركزة مُصاب متعاف ينصح الجميع:
“خُذ اللقاح حتّى لا تعيش أو تدفع غيرك لحياة على المحكّ”.#خذ_الخطوة#عش_بصحة pic.twitter.com/tVsmVbX8H8
— عش بصحة (@LiveWellMOH) April 1, 2021