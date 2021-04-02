نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 9.5 مليون حبة “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية
02/04/2021   10:18 م

بالفيديو.. “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 9.5 مليون حبة “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية

+ = -
729

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 9.5 مليون قرص “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (باركيه).

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية النقيب محمد النجيدي في بيان اليوم (الجمعة)، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الاجرامية المتورطة في العملية، بعد متابعة أمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة.

وأضاف أن المتورطين عددهم 6 متهمين بينهم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

إحباط محاولة تهريب (9,504,000) قرص إمفيتامين مخبأة باحترافية في ألواح خشبية (باركيه).#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/8WN0ekiMYK

بالفيديو.. “مكافحة المخدرات” تحبط تهريب 9.5 مليون حبة “إمفيتامين” مخبأة باحترافية في ألواح خشبية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145599.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.