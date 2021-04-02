أعلنت شركة “إيسوزو” اليابانية، سيارات جديدة من الجيل الثالث من طراز “دي – ماكس”، جرى تطويرها لتنافس مثيلاتها من طراز “هيلوكس” من تويوتا، مبينة أنها ستصل إلى الأسواق العالمية قريبًا.
وستطرح السيارات في الأسواق، بعدة نماذج من المحركات، منها محركات ديزل بسعة 3.0 لتر قادرة على توليد عزم يعادل 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بست سرعات.
وتتميز سيارات الجيل الثالث من “دي ماكس”، بتصميم مختلف للواجهة الأمامية والمصابيح وفتحات الهواء، وأن هيكلها يرتفع عن الأرض بمقدار 240 ملم، لتكون بذلك أكثر قدرة على اجتياز الطرقات الصعبة.
كما يتضمن الإصدار الجديد، أنظمة التعليق الجديدة التي تعتمد على ضواغط هوائية، والعجلات الخاصة التي تبدأ مقاساتها من 18 إنشاً، ويزداد طول الصندوق الخلفي في هذا الإصدار بـ 20 سم، عن الإصدارات السابقة.
ويتسع هذا الإصدار لخمسة ركاب، كما يأتي مزودًا بشاشة لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملتيميديا وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات، كما يمكن لها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكياً.
وأشارت “إيسوزو” إلى تزويد المركبات في هذا الإصدار بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
وفق “أخبار 24”.