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أخبار محلية > هل تستمر فعالية لقاح “فايزر” 6 أشهر فقط؟ نزار باهبري يجيب
04/04/2021   9:51 م

هل تستمر فعالية لقاح “فايزر” 6 أشهر فقط؟ نزار باهبري يجيب

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كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، مدة فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الفعالية تُقاس من خلال فحص دوري لتقييم حجم الأجسام المضادة الموجودة في الجسم، ومدى قدرتها على منع الفيروس من التكاثر، ومن ثم الوقوف على مدى فعالية اللقاح في الجسم.

وأبان باهبري قصد شركة “فايزر” من إعلان فعالية لقاحها تستمر حتى 6 أشهر، بأنها تقوم بإجراء فحوصات دورية للفئات الأولى من متلقي لقاحها في الاختبارات، لتقيس بذلك مدى قدرة اللقاح على الاستمرار في الجسم بشكل عام. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر ضمن البحث الأساسي، أتموا قبل عدة أسابيع 6 أشهر من تاريخ التطعيم، وهو ما يُفسر إعلان الشركة بشأن فعالية اللقاح، مشيرًا إلى أنهم حال أتموا 9 أشهر أو سنة، سوف تقوم الشركة بفحصهم والوقوف على مدى فعالية اللقاح.

هل تستمر فعالية لقاح “فايزر” 6 أشهر فقط؟ نزار باهبري يجيب

أخبار محلية
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