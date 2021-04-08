“هورفات” يجهز “النصر” لـ”ضمك” بالتسديد والعرضيات.. و”العمري” في العيادة

واصل فريق النصر، مساء اليوم (الأربعاء)، استعداداته لمباراته المقبلة أمام نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.
وانطلقت التدريبات، التي شهدت حضور رئيس النادي مسلي آل معمر، بتمارين لياقية بدأت بالجري حول الملعب.
وقسّم مدرب الفريق هورفات اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرى لهم تدريبات تعتمد على اللعب من لمستين.
وأجرى اللاعبون بعدها تدريبات على الكرات العرضية والتسديد المباشر، ثم اختتم المران بمناورة على منتصف الملعب. وفق “أخبار 24”.
وتواجد في العياد اللاعب عبدالإله العمري؛ لشعوره ببعض الآلام.