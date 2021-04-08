نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “هورفات” يجهز “النصر” لـ”ضمك” بالتسديد والعرضيات.. و”العمري” في العيادة
08/04/2021   2:45 م

“هورفات” يجهز “النصر” لـ”ضمك” بالتسديد والعرضيات.. و”العمري” في العيادة

+ = -
183

واصل فريق النصر، مساء اليوم (الأربعاء)، استعداداته لمباراته المقبلة أمام نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

وانطلقت التدريبات، التي شهدت حضور رئيس النادي مسلي آل معمر، بتمارين لياقية بدأت بالجري حول الملعب.

وقسّم مدرب الفريق هورفات اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرى لهم تدريبات تعتمد على اللعب من لمستين.

وأجرى اللاعبون بعدها تدريبات على الكرات العرضية والتسديد المباشر، ثم اختتم المران بمناورة على منتصف الملعب. وفق “أخبار 24”.

وتواجد في العياد اللاعب عبدالإله العمري؛ لشعوره ببعض الآلام.

“هورفات” يجهز “النصر” لـ”ضمك” بالتسديد والعرضيات.. و”العمري” في العيادة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885146586.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.