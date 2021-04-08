تعليق مثير من عبدالله بن زنان بعد قرار “الانضباط” بإيقاف “حمدالله”

علق المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر، عبدالله بن زنان، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة لاتحاد كرة القدم، بإيقاف محترف الفريق، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، 15 يومًا بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقه والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.
وقال “بن زنان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أي لاعب يخطئ يستحق الإيقاف، ولكن عندما تجري العقوبات على نادٍ دون آخر فهنا يجب إعادة النظر في هذه اللجنة!”.
وقررت اللجنة في بيان رسمي لها، أنه تم إيقاف لاعب النصر حمدلله، لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وفقاً للمادة (149) والمادة (152) من اللائحة.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار إيقاف حمدالله مؤقت، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار النهائي بشأنها، على أن يبدأ سريان مدة الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذا القرار وفقاً للمادة (151) من اللائحة. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الجهاز الإداري بنادي النصر قرر معاقبة حمدالله، بعد تصرفه غير الأخلاقي الذي قام به تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، خلال مواجهة الفريقين بنصف نهائي كأس الملك.
وكان النصر قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقام حمدالله بإزاحة الكاميرا الخاصة بالملعب عند خروجه من الملعب.
أي لاعب يخطئ يستحق الإيقاف ولكن عندما تجري العقوبات على نادٍ دون آخر فهنا يجب إعادة النظر في هذه اللجنة !! https://t.co/3QTMFzbOqH
— عبدالله بن زنان (@bnznan) April 7, 2021