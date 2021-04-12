المسند: هلال رمضان وُلد فجر اليوم الإثنين

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أنه عند الساعة 05:31 من فجر اليوم (الإثنين) تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم ولد الهلال.
وتوقع المسند أن يغرب الهلال مساء اليوم بعد الشمس في كل المناطق في المملكة، وفي مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة، ويمكن رؤيته من قبل المترائين حال خلو السماء من الغبار والسحب مساء اليوم .
وأوضح أن الاقتران هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد، بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على أي جزء منه، أما الولادة فهي تخلُّف القمر عن الشمس، بحيث تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر.
وفق “أخبار 24”.