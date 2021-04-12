“الحج”: لا استثناء للحوامل من شرط التطعيم بلقاح كورونا لأداء العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا استثناء للنساء الحوامل من التطعيم بلقاح كورونا كشرط لأداء مناسك العمرة.
ورداً على استفسارات بخصوص هل يوجد استثناء للحوامل من شرط “التحصين”، خاصةً أنهن من الفئات غير المسموح لها بأخذ اللقاح، أكدت الوزارة أنه لا استثناءات.
وتشترط وزارة الحج للسماح بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة؛ التحصن بأحد أنواعه الثلاثة (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافٍ). وفق “أخبار 24”.
وحددت وزارة الداخلية غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمَن يحاول أداء العمرة دون الحصول على تصريح، وغرامة ألف ريال لمن يحاول دخول المسجد الحرام لأداء الصلاة دون تصريح، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.