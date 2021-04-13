استعرضت مؤسسة الملك سعود البرنامج اليومي الذي كان يلتزم به الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز خلال أيام شهر رمضان المبارك من كل عام.
صلاة التراويح
كان الملك سعود يؤدي مع أبنائه وحاشيته صلاة التراويح في مسجد حي الناصرية بالرياض، وبعدها يستمع إلى ما تيسر من الأحاديث النبوية، ثم يخلد إلى الراحة.
التهجد ووقت السحور
إذا بدأ الليل في الانقضاء يقوم الملك إلى تهجده وتلاوة القرآن حتى وقت السحور، فيتناول ما تيسر منه حتى يؤذن الفجر، فيؤدي الفريضة جماعة في المسجد.
الذهاب إلى القصر
كان الملك سعود يخصص نهار رمضان في قضاء الأعمال الرسمية، فيذهب مبكراً إلى قصره لتفقد شؤون الدولة، ويعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمستشارين، ويبقى هذا المجلس منعقدا حتى يؤذن الظهر، فيذهب الملك سعود إلى المسجد، ويؤدي الفريضة.
وقت الراحة
خصص الملك سعود الساعات ما بين الظهر والعصر وقتا للراحة، وبعد أداء صلاة العصر يعقد الملك مرة أخرى مجلسه بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمستشارين لاستعراض شؤون الدولة وأمورها.
وفق “أخبار 24”.