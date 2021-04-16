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اخبار رياضية > شاهد.. خالد الفراج يقلد شقيقه “وليد” بطريقة كوميدية.. والأخير يعلق: “شكلي من زمان ما ضبطتك”
16/04/2021   4:14 م

شاهد.. خالد الفراج يقلد شقيقه “وليد” بطريقة كوميدية.. والأخير يعلق: “شكلي من زمان ما ضبطتك”

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عمد الممثل الكوميدي “خالد الفراج” إلى تقليد شقيقه الإعلامي الرياضي “وليد الفراج”، وذلك في إحدى حلقات مسلسله الرمضاني “استديو 21″، الذي يُذاع على قناة “mbc 1”.

وجسد “خالد” أجواء برنامج شقيقه “الدوري مع وليد”، الذي يذاع على قناة “SBC”، بطريقة كوميدية، وبدأ يتبادل أطراف الحديث مع ضيوف يقلدون خبيرَي التحكيم محمد فودة وسمير محمود عثمان وأحد المحللين الرياضيين، بعبارات ساخرة طريفة.

ومن جهته، تفاعل وليد الفراج مع الحلقة، ونشر مشهدًا منها وعلق عليه: “يصير خير يا خالد، ماراح تعقل الا لما نرجع لسوالف اول، شكلي من زمان ما ضبطتك، الوعد الليلة الساعة 1 بعد منتصف الليل في قناة SBC، ياويلك من ابوفهد، ومن سمير عثمان”.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مسلسل استديو 21 عبارة عن مسلسل كوميدي يعرض يوميات طريفة يخوضها موظفون في استوديوهات قناة فضائية مفلسة ماليًا، بعد أن يصمم مالكها على الاستمرار رغم كل التحديات.

شاهد.. خالد الفراج يقلد شقيقه “وليد” بطريقة كوميدية.. والأخير يعلق: “شكلي من زمان ما ضبطتك”

اخبار رياضية
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